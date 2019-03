Durchbruch in den 50er Jahren

Jerry Lee Lewis wurde 1935 in Louisiana geboren. In den 50er Jahren wurde er mit Songs wie "Great Balls of Fire" und "Whole Lotta Shakin' Goin' On" bekannt. Sein energisches Klavierspiel sorgte für den Spitznamen "The Killer". Auch heute noch gibt der Musiker trotz seines hohen Alters Konzerte und geht auf Tour. Lewis ist zum siebten Mal verheiratet und hat sechs Kinder, von denen bereits zwei Söhne gestorben sind.