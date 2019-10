Derzeit auf den Malediven Oliver Pocher: Verlobte Amira Aly zeigt sich im Brautkleid

"Ganz normaler Tag im Paradies" für Amira Aly (27)? So kommentierte das Model ein Foto von sich auf Instagram am Sonntag. Auf dem Bild trägt die Verlobte von Comedian Oliver Pocher (41) ein weiß-besticktes Brautkleid, in der Hand hält sie einen Strauß weißer Rosen. Ihr langes schwarzes Haar ziert ein weißer Blumenkranz. Aufgenommen wurde das Bild auf den Malediven - dorthin hatten sich die beiden vor wenigen Tagen in den Urlaub verabschiedet.