Dermatologin gibt Auskunft "Natürlich! Schöne Haut": Experten-Tipps für mehr Glow

Schon auf den ersten Blick könne sie erkennen, ob ihr Gegenüber raucht, gerne in der Sonne liegt oder an einer Allergie oder Hauterkrankung leidet. "Auch Schlafmangel, Stress oder Ernährungsfehler zeigen sich an der Haut", sagt die Expertin. Wie das Erscheinungsbild weniger "blass, teigig und glanzlos" wirkt, dafür hat sie in ihrem Buch "Natürlich! Schöne Haut" den einen oder anderen Experten-Tipp parat.