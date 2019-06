Der EHC Red Bull München, der in der vergangenen Saison nach drei Meistertiteln in Serie von den Adler Mannheim vom deutschen Eishockey-Thron geschubst wurde, muss in Spiel eins der Saison 2019/20 am 13. September eine Dienstreise von 65 Kilometern vom Olympia-Eisstadion ins Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg, der Heimat der Panther, antreten. Dort geht es dann ab 19.30 Uhr rund. "Ein Derby zum DEL-Auftakt ist natürlich gleich ein Kracher. So, wie wir gegen Augsburg die entscheidende siebte Halbfinalbegegnung in der vergangenen Saison gewonnen haben, wollen wir auch unbedingt das erste Spiel der neuen Saison gewinnen", sagte EHC-Stürmer Maximilian Kastner und legte damit natürlich gleich den Finger genüsslich in die offene Augsburger Wunde.