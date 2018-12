Derby-Niederlage gegen Augsburg Schäumende Bullen: EHC Red Bull München wütet über Schiedsrichter

Nach der dramatischen Schlussphase mit umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen im Hexenkessel Curt-Frenzel-Stadion, in der die Red Bulls die Führung hergeschenkt hatten, lagen die Nerven bei den Münchner Verantwortlichen blank. "Ich will dazu nichts sagen. Das sind die Entscheidungen des Schiedsrichters", sagte Stürmer Maximilian Kastner nach dem Spiel sichtlich angefressen bei telekomeishockey.de. (Lesen Sie auch: Don Jackson - Der Jubilar, der keiner sein will)