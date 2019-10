"Bei Efkan Bekiroglu testen wir noch. Es ist möglich, dass ich ihn als Waffe für die letzte Viertelstunde in den Kader nehme. Da geht es um das Risiko. Der Test heute war in Ordnung, morgen werden wir sehen, wie wir es machen", erklärte Bierofka auf der Presserunde vor dem S-Bahn-Derby auf Giesings Höhen. Bekiroglu war zuletzt mit einem Muskelfaserriss für mehrere Wochen ausgefallen, in seiner Abwesenheit mangelte es den Löwen an Kreativität aus der Mittelfeld-Zentrale.