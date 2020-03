In Rosenheim hatte am Mittwoch das staatliche Gesundheitsamt der Stadt zur Absage des dortigen Starkbierfests geraten. Es gebe eine Empfehlung an die kreisfreie Stadt, die Entscheidung über die Absage bleibe aber dem städtischen Ordnungsamt vorbehalten, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Rosenheim. Das Starkbierfest sollte schon an diesem Freitag beginnen.