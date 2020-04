Der Zürich-Krimi, Pixels, ... TV-Tipps am Donnerstag

Im "Zürich-Krimi" (Das Erste) gerät der Anwalt Borchert in eine Geiselnahme. Dieter Hallervorden tyrannisiert in "Mein Freund, das Ekel" (ZDF) als kauziger Witwer seine Mitmenschen. In "Pixels" (VOX) überfallen Figuren aus alten Videospielen New York.