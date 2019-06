München - Showdown in Abensberg und zugleich Showdown im Zenith: Der TSV 1860 ist am Sonntag gleich doppelt gefordert: Im "Spiel des Jahres" und in einer – zumindest für die Blauen – weitaus zukunftsträchtigeren Veranstaltung, deren Ausgang zeigen wird, in welche Richtung Sechzigs ungewisse Zukunft verläuft.