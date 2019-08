Der zehnte Fall wird anders "Guglhupfgeschwader": So ist der neue Krimi von Rita Falk

Buchveröffentlichung, Dreharbeiten, Kinostart, Buchveröffentlichung... das geht bei dieser Reihe inzwischen in schöner Regelmäßigkeit so. Und nun erscheint wieder ein Buch: Mit "Guglhupfgeschwader" (dtv, 320 Seiten, 15,90 Euro) kommt am heutigen Montag der neue und zugleich bereits zehnte Eberhoferkrimi von Bestsellerautorin Rita Falk (55) auf den Markt.