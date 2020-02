Der Wirbel geht weiter Jon Peters: Nach Blitz-Ehe mit Pamela Anderson schon wieder verlobt?

Nach dem überraschenden Jawort und der ebenso überraschenden Trennung nach zwölf Tagen von der ehemaligen "Baywatch"-Nixe Pamela Anderson (52) folgt der nächste Wirbel um ihren Ex, Filmproduzent Jon Peters (74). Wie US-Medien berichten, soll Peters wieder verlobt sein. Laut "Us Weekly" handelt es sich um eine Dame namens Julia Bernheim. "Page Six", das Klatschblatt der "New York Post", berichtet hingegen, er sei wieder mit Julia Faye West liiert. Mit der Schauspielerin soll er vor der Blitz-Liaison mit Pamela Anderson bereits verlobt gewesen sein.