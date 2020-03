Circa 480 Pflanzengefäße zieren das Stadtbild

Etwa 480 Pflanzengefäße werden demnächst das Stadtbild in der Fußgängerzone, am Hohenzollernplatz, in der Briennerstraße und der Perusastraße prägen und den Münchnerinnen und Münchnern in diesen, vom Coronavirus dominierten, schweren Zeiten ein positives Gefühl vermitteln. Auch an anderen Stellen der Stadt werden prächtige Blumen zu besichtigen sein, wie etwa dem Gärtner-, Karolinen-, Bordeaux-, Weißenburger-, Promenade - oder Odeonsplatz.