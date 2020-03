Der Wendler macht es vor Ist ein großer Altersunterschied in der Liebe problematisch?

Beziehungen außerhalb der "Norm"

"Eine Beziehung, die einen Altersunterschied von über zehn Jahren überschreitet, gilt als von der Norm abweichend. 2017 waren es etwa sieben Prozent der deutschen Paare, die über dieser 'Norm' lagen. In über 70 Prozent der Fälle ist der Mann älter als die Frau. Das ist noch diese traditionelle Altersverteilung", erklärt Gianna Bacio im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Sexualpädagogin spricht in ihrem Podcast "Love your Sex" offen über Themen rund um Beziehungen und Sex und bietet zudem Coachings an.