Der "Walpurgisnacht"-Star im Interview Lisa Tomaschewsky: Das ist ihr wichtigster Beauty-Tipp

Lisa Tomaschewsky (30, "Hot Dog") ist Schauspielerin und Model und kennt sich dementsprechend bestens mit Mode- und Beauty-Themen aus. Bei einem bestimmten Beauty-Trend erinnert sie sich im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news an einen ihrer ersten Filme: In der Tragikomödie "Heute bin ich blond" (2013) spielte sie die Hauptrolle, eine an Krebs erkrankte junge Frau, die der Krankheit unter anderem mit Perücken den Kampf ansagte.