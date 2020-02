Der Virginie-Viard-Stil Ein Jahr nach Karl Lagerfelds Tod: So hat sich Chanel verändert

Chanel wird schlichter

Wenige Monate später offenbarte sich unter der Kuppel des Pariser Grand Palais die neue Schlichtheit von Chanel. Während Kaiser Karl Freund von großen und prunkvollen Inszenierungen war, kehrte Viard auf der Haute-Couture-Show von Chanel im Januar dieses Jahres zu den Wurzeln von Coco Chanel zurück. Das Setting war dem Klostergarten der Abtei Aubazine nachempfunden, wo die Chanel-Gründerin ihre Kindheit verbrachte.

Zwar war das ein oder andere aufwendig bestickte Kleid zu bewundern, doch fehlten Taschen, Schmuck und Accessoires gänzlich. Virginie Viard ließ sich von der Schlichtheit des Ortes inspirieren: "Interessant fand ich den Gegensatz zwischen der anspruchsvollen 'Haute Couture' und der Einfachheit dieses Ortes", erläutert sie.

Die Bilanz

Am Ende besinnt sich die aktuelle Kreativdirektorin also auf das, was das französische Traditionshaus ausmacht: Gründerin und Stil-Ikone Coco Chanel. Und Karl Lagerfeld? Der wusste schon immer, dass der Blick voraus mehr bringt, als in der Vergangenheit hängenzubleiben: "Zukunft ist die Zeit, die übrig bleibt." Merci, Karl!