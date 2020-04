Der verrückte Eismacher im Interview Klassisch bis verrückt: Das sind die Eistrends 2020

Die Corona-Krise macht der Gastronomie sehr zu schaffen. Viele Eisdielen können ihre Leckereien dennoch weiterhin anbieten - natürlich unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln. Das gilt auch für Matthias Münz, in München und im Fernsehen bekannt als "Der verrückte Eismacher". Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Eisexperte, welche Sorten dieses Jahr besonders angesagt sind und wie er in Zeiten von Corona seine Kunden bei Laune hält.