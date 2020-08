Der Usedom-Krimi, Bad Moms,... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein unmoralisches Angebot, Drama

Das junge Ehepaar Diana (Demi Moore) und David Murphy (Woody Harrelson) gerät nach dem Bau seines Traumhauses in finanzielle Schwierigkeiten. Als die beiden ihr Glück in Las Vegas versuchen und auch noch den Rest ihres Geldes verspielen, bietet ihnen der Milliardär John Gage (Robert Redford) eine Million Dollar für eine Nacht mit Diana. Nach anfänglichem Zögern sagen die beiden zu, setzen damit aber ihre Ehe einer schweren Belastungsprobe aus. Bald beginnt es, in ihrer Beziehung zu kriseln.