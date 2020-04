In dem Gespräch mit der Sporthistorikerin Margaret Costa berichtete Aileen Riggin von den katastrophalen Zuständen während der 13-tägigen Schiffsüberfahrt auf der „Princess Matoika“, vor allem aber über die Bedingungen in Training und Wettkampf, in einem Schwimmstadion, das nichts anderes war als ein Graben, aufgeschüttet mit Wasser.

Riggin: "Bei meinem ersten Sprung ins wasser dachte ich, ich sterbe"

"Bei meinem ersten Sprung ins Wasser dachte ich, ich sterbe, es war so kalt, so kalt", erzählte Riggin in der Rückschau. "Es regnete jeden Tag und gefühlt regnete es Eiszapfen. Viele Schwimmer litten an Unterkühlung, und diejenigen, die im Wasser das Bewusstsein verloren, musste man aus dem Wasser ziehen."

Noch viel düsterer freilich sind die Berichte über das, was Aileen Riggin jenseits des Wassergrabens entdeckte. Nach dem Ende der Spiele fuhr sie mit einem Teil des Teams durch Flandern, sie kamen nach Ypern, wo im Krieg die Westfront verlief, sie kamen auf Schlachtfelder, von denen die meisten Leichen schon beseitigt waren, die aber noch übersät waren mit Helmen, Gewehren, Geschossen, mit Uniformen, aus denen Menschen herausgefetzt wurden. "Ich hob einen Stiefel auf", erzählte Riggin, "aber ich ließ ihn gleich wieder fallen. In dem Stiefel steckte noch ein Fuß."

Olympiateilnehmer erhielten Parade auf der 5th Avenue

In Antwerpen ging Riggin (sie starb 2002 mit 96 Jahren) dann wieder an Bord für die Heimfahrt, das Schiff legte vor der Rückreise über den Atlantik noch in französischen Häfen an, in Calais und in Cherbourg, das Schiff sammelte hunderte von Särgen ein mit den Überbleibseln amerikanischer Soldaten.

Und als das Schiff in New York anlegte, wurden sie alle als Helden gefeiert, die Olympiateilnehmer mit einer triumphalen Parade auf der 5th Avenue – und die Gefallenen mit einer pathetischen Beerdigung auf ihren heimatlichen Friedhöfen. Und so waren es schon hier nicht mehr die fünf Ringe, die fünf Kontinente, die eng verbunden waren.

Es war der Sport, eng verwoben mit Weltpolitik, mit Kriegswirren und Tragödien.

Original-Fahne war 77 Jahre verschwunden

Was blieb von der Premiere der Olympia-Flagge? Abgesehen von der lustigen Episode, dass die Original-Fahne von Antwerpen 77 Jahre verschwunden war: Bis 1997, als Hal Prieste, amerikanischer Turmspringer von 1920, gestand, dass er die Fahne damals heimlich vom Mast geholt hatte. Fast acht Jahrzehnte trug er sie als Souvenir in einem Koffer mit sich, nun ist sie im Olympischen Museum in Lausanne ausgestellt. Abgesehen davon, was also blieb von Coubertins Symbol der globalen Freundschaft? Nicht viel.

Aus Protest gegen den – bis 1928 währenden – Olympia-Ausschluss initiierte Deutschland 1922 als Gegenveranstaltung die Deutschen Kampfspiele, später wurden in der Nazizeit daraus die NS-Kampfspiele. Im Wettkampfprogramm unter anderem Handgranatenzielwerfen und 30-Meter-Schwimmen im Drillichanzug mit Tornister – Disziplinen, die so kolossal dämlich klingen, dass man sie sich auch wunderbar in dem grandiosen Monty-Python-Sketch von den „Silly Olympics“ vorstellen könnte, die in der damaligen Zeit aber traurige Realität waren zur Demonstration der militärischen Potenz.

Fünf-Ringe-Fahne ist stärker als jeder Machtkampf

Die Fünf-Ringe-Fahne wehte auch 1936, als Hitler in Berlin seine Propagandaspiele zelebrieren durfte. Sie wehte 1980 in Moskau, als der Westen wegen des sowjetischen Afghanistan-Einmarschs den Spielen fernblieb und 1984 in Los Angeles beim Retourkutschenboykott des Ostblocks.

Und sie weht auch dann immer, wenn Machthaber, vom IOC devot hofiert, Olympia für ihre Zwecke instrumentalisieren können, ob in Peking 2008 oder in Sotschi 2014.

So schön auch in seiner ganzen Schlichtheit dieses wunderbare Zeichen mit den fünf Ringen sein mag, es ist nach 100 Jahren nicht viel mehr als leere Symbolik. Diese Fahne, weit oben flatternd, wehend am Mast. Eine Utopie, die man leider in den Wind schreiben kann.