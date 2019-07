Jochen Schweizer: Hat er Frau und Kinder? 

Der Traumjob - Bei Jochen Schweizer

Ab dem 9. Juli 2019 ist der Unternehmer wöchentlich auf ProSieben in seiner neuen Show "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" zu sehen. In dieser haben elf Job-Anwärter, die aus 4.500 Bewerbern ausgesucht wurden, die Möglichkeit, eine Schlüsselposition in Jochen Schweizers Unternehmensgruppe inklusive eines sechsstelligen Jahresgehalts zu gewinnen.