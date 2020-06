Der Unternehmer im Interview Vermisst Frank Thelen "Die Höhle der Löwen" schon?

Sie sind durch "Die Höhle der Löwen" bekannt geworden. Nützt Ihnen der Promi-Status als Unternehmer?

Frank Thelen: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so wäre. Mein Name hat mir schon die ein oder andere Tür geöffnet und ich habe mir in den letzten Jahren ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut. Außerdem hat mir die Show eine Stimme gegeben, um meine Herzensthemen bei der Gesellschaft zu platzieren. "10xDNA" ist in der ersten Woche auf Platz 4 der "Spiegel"-Bestsellerliste eingestiegen. Es ist mir also gelungen, das Thema Technologie in der breiten Masse zu platzieren. Das wäre ohne "DHDL" sicher deutlich schwerer geworden.