München - Als die Stars des EHC Red Bull München am Mittwochnachmittag am Münchner Flughafen landeten, verabschiedete Trainer Don Jackson seine Spieler in einen fünftägigen Kurzurlaub. Zeit zum Durchschnaufen, Zeit zum Wundenlecken nach dem mit 1:3 verlorenen Finale in der Champions Hockey League bei den Frölunda Indians in Göteborg.