Der TV-Star ganz uneitel Iris Berben würde ihre Haare am liebsten immer grau tragen

Wer Iris Berben (68) am Samstagabend in der neuen Serie "Die Protokollantin" im ZDF gesehen hat, der musste schon zweimal hinschauen. Die glamouröse Schauspielerin verwandelte sich für ihre Rolle der unscheinbaren Freya Becker in eine graue Maus. Fast ungeschminkt und mit dicken grauen Strähnen zeigt sich die Schauspielerin so unscheinbar wie selten. Über ihre Verwandlung spricht sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news und überrascht mit einem Geständnis.