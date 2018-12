Der TV-Klassiker zum Jahreswechsel Silvester 2018: Alle Sendetermine von "Dinner for One" auf einen Blick

Hier können Sie "Dinner for One" an Silvester 2018 sehen: Im Ersten läuft der Sketch-Klassiker am 31. Dezember 2018 um 15:40 Uhr und in der Nacht auf 1. Januar 2019 um 01:00 Uhr. Im WDR wird "Dinner for One" um 18:00 Uhr ausgestrahlt, im NDR um 15:35 Uhr, 17:05 Uhr, 19:40 Uhr und 23:35 Uhr, im BR um 18:45 Uhr sowie um 00:05 Uhr.