Der Trend im Homefitness Augletics Eight: Das Rudergerät fürs Wohnzimmer

Weltpremiere auf der Messe Heim + Handwerk

Eine zweite, neuere Variante stellt das Unternehmen Augletics dieses Jahr zum ersten Mal auf der Münchner Messe Heim + Handwerk vom 28. November bis 2. Dezember (Halle A2 Stand 265) vor: das Augletics Eight Style. Der Rumpf besteht vollständig aus Holz und feiert auf der Messe Weltpremiere. Die Software ist hochentwickelt und topmodern. Der integrierte Augletics Virtual Coach hilft beim Erlernen und Optimieren der gesunden Rudertechnik. Der Nutzer erhält nach jedem Ruderschlag ein Feedback über ein zehn Zoll großes Touch-Display. In Verbindung mit einem Pulsgurt kann jeder in seinem persönlichen Belastungsfenster optimal und höchst effektiv trainieren. Neben dem Cardiotraining ist auch ein Kraftmodus mit fünf Intensitätsstufen integriert. Anmelden kann man sich auf dem Eight Style, indem man einen der mitgelieferten RFID-Chips an das Lesegerät hält. So werden die eigenen Trainingserfolge auf Wunsch in der Cloud synchronisiert. Über die Webapp kann der Nutzer jederzeit auf seine Daten zugreifen und seine Leistungen verfolgen. Das Augletics Eight Style ist ab sofort verfügbar und kann unter www.augletics.de bestellt werden.