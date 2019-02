Der Tote am Teich, Ein starkes Team,... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, One, Agatha Christies Poirot: Das Böse unter der Sonne

Poirots (David Suchet) Besuch in dem argentinischen Restaurant 'El Ranchero', an dem sein Freund Captain Hastings (Hugh Fraser) finanziell beteiligt ist, endet im Krankenhaus. Sein Arzt empfiehlt zur Erholung einen zweiwöchigen Aufenthalt in einem Kurhotel an der Südküste Englands, das auf Patienten mit Übergewicht spezialisiert ist. Damit Poirot dort nicht allein leiden muss, begleitet ihn Hastings. Doch die erzwungene Ruhe währt nicht lange. Arlena Stuart, eine gefeierte Schauspielerin, die ebenfalls in dem Hotel zu Gast ist, wird an einem Strand ermordet aufgefunden.