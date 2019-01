Der Ton wird immer rauer Dschungelcamp - Tag 6: Die Streitigkeiten eskalieren

Die Stimmung im Dschungelcamp wird von Tag zu Tag gereizter! An Tag sechs der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" können einige Bewohner ihre Abneigung gegenüber dem ein oder anderen Kollegen nicht mehr verbergen. So platzt zum Beispiel Tommi Piper (77) nach einer merkwürdigen Nacht am Lagerfeuer endgültig der Kragen. Und auch Gisele Oppermann (31) findet deutliche Worte...