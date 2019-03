Welcher "Tatort" läuft am Sonntag? Je näher das Wochenende kommt, desto interessanter ist diese Frage für Fans des Krimi-Kultformats. Doch diesmal ist es anders: Denn am kommenden Sonntag läuft zur gewohnten Sendezeit um 20:15 Uhr im Ersten keine Erstausstrahlung, sondern eine Wiederholung. Warum das so ist, hat die Nachrichtenagentur spot on news beim Sender nachgefragt.