92. Minute: Jeder sucht bei den Angriffen Robbery! Doch bislang noch ohne Erfolg!

90. Minute: Vier Minuten werden nachgespielt! Bekommen Robben und Ribéry noch ihr Tor?

89. Minute: Fast, fast, fast wäre es passiert!! Kimmich schließt im Strafraum wuchtig ab, Gulasci kann nur abklatschen, der Ball landet direkt bei Robben, doch der jagt das Leder mit seinem schwächeren Rechten über das Tor.

87. Minute: Kovac erhört die Fans! Letzter Wechsel bei Bayern! Ribéry bekommt noch seine Einsatzminuten, Landsmann Coman verlässt das Feld.

86. Minute: Gelbe Karte für Lewandowski! Nach seinem Tor reißt sich der Pole das Trikot vom Körper und wird dafür verwarnt.

85. Minute: TOOOOOOOR! TOOOOOR! TOOR! RB Leipzig - FC Bayern 0:3, Torschütze: Lewandowski

Da ist die Entscheidung! Kimmich schlägt den Ball einfach mal weit nach vorne, Lewandowski setzt sich stark gegen Upamecano durch und vollendet eiskalt.

82. Minute: Gelbe Karte für Upamecano!

82. Minute: Letzter Wechsel bei Leipzig! Haidara kommt für Konate.

81. Minute: Die Fans der Münchner fordern lautstark Ribéry - doch wen bringt Kovac? Auch Rafinha wäre eine Option ...

78. Minute: TOOOOOOOR! TOOOOOR! TOOR! RB Leipzig - FC Bayern 0:2, Torschütze: Coman

Geiles Ding!!! Coman setzt zur Direkt-Abnahme an, pflückt ihn aber runter, verlädt somit alle Leipziger und setzt den Ball in den Winkel.

73. Minute: Wechsel bei Bayern! Und jetzt ist er auf dem Feld Mr. Wembley - Robben ersetzt Gnabry.

70. Minute: Wechsel bei Leipzig! Rangnick stellt auf Dreierkette um und bringt Upamecano für Kapitän Orban.

65. Minute: Auch Bayern wechselt! Tolisso gibt nach acht Monaten sein Comeback, Martinez muss runter.

65. Minute: Wechsel bei Leipzig! Laimer kommt für Adams.

64. Minute: Müller probiert es mit einem Schlenzer, der Ball geht nur knapp am Kreuzeck vorbei.

63. Minute: Es geht munter weiter!! Gulasci pariert einen starken Abschluss von Gnabry, direkt auf den Kopf von Thiago, doch der setzt den Ball neben das Tor.

62. Minute: Was ist denn hier los?! Hummels legt ein Solo über den ganzen Platz hin, jeder wartet auf das Abspiel auf Lewandowski, doch der Innenverteidiger probiert es selber und hämmert einfach mal drauf - Gulasci kann den Ball nur abklatschen, der Abpraller landet aber bei den Leipzigern.

57. Minute: Jetzt wieder RB! Werner kommt im Stafraum an den Ball, zieht auf und schießt flach aufs Tor. Süle rettet auf der Linie für den geschlagenen Neuer.

56. Minute: Und nochmal die Bayern! Lewandowski hat im Strafraum die Möglichkeit auf Müller abzugeben, doch der Pole will es selber wissen, Gulasci pariert seinen Versuch.

55. Minute: Nach einer Flanke von links verpasst zunächst Lewandowski in der Mitte, doch Gnabry grätscht heran und bringt den Ball Richtung Tor. Gulasci bekommt gerade noch die Hand an den Ball.

53. Minute: Die zweite Halbzeit ist bisher völlig offen! Beide Mannschaften spielen gut und munter nach vorne ...

48. Minute: Wahnsinn!! Neuer ist voll da!! Forsberg läuft nach starkem Pass von Konate allein aufs Tor zu, legt ihn sich dann im Strafraum ein Stück zu weit vor, Neuer pariert im eins gegen eins.

47. Minute: Es ist neblig in Berlin! Der Grund: Die Leipzig-Fans zündeln ein wenig.

46. Minute: Und Bayern gleich mit der ersten Chance! Thiago kommt am Sechzehner an den Ball und zirkelt ihn aufs Tor - doch der Ball geht deutlich drüber.

46. Minute: Die zweiten 45 Minuten laufen! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

Halbzeitfazit: Die Bayern führen zur Pause mit 1:0! Leipzig mit starkem Beginn, Neuer klärt einmal sensationell! Doch nach der Führung durch Lewandowski spielen nur noch die Bayern und vergeben teilweise hundertprozentige Chancen. RB rettet sich gerade so mit dem knappen Rückstand in die Pause.

45. Minute + 2: Halbzeit in Berlin!

45. Minute: Zwei Minuten werden nachgespielt.

44. Minute: Wahnsinn!! Die nächste dicke Chance, diesmal verpasst Hummels nur ganz knapp! Bei einer Flanke hält der 30-Jährige einfach nur den Fuß hin, Gulasci bekommt gerade noch die Beine zu.

43. Minute: Leipzig schwimmt jetzt gewaltig und bekommt die Kugel nicht aus dem eigenen Strafraum! Gnabrys Hereingabe verpasst Lewandowski, Klostermann rettet vor dem einschussbereiten Martinez.

41. Minute: Das MUSS das 2:0 sein!!!! Coman läuft frei auf das Tor zu, umkurvt Gulasci, doch Konate eilt zurück und kratzt den Ball mit dem Kopf von der Linie.

34. Minute: Die nächste gefährliche Situation! Coman flankt in den Strafraum, Gulacsi kommt nicht dran, doch Orban klärt vor Gnabry.

32. Minute: Seit dem Führungstreffer spielt nur noch der Rekordpokalsieger. Leipzig wirkt geschockt.

29. Minute: TOOOOOOOR! TOOOOOR! TOOR! RB Leipzig - FC Bayern 0:1, Torschütze: Lewandowski

Und was für eins!!! Alaba mit einer Flacke von der Grundlinie in den Strafraum, Lewandowski erwischt den Ball im zurücklaufen mit dem Kopf, trifft ihn perfekt und Gulasci auf dem falschen Fuß! Die Führung hatte sich nicht unbedingt angedeutet.

25. Minute: Da war deutlich mehr drin!!! Die Fahne bleibt unten, Müller hat viel Platz vor dem Strafraum, doch der Bayer bekommt den Ball nicht richtig unter Kontrolle und verstolpert die Situation.

24. Minute: Nächste gefährliche Situation der Leipziger! Forsberg mit einem starken Steckpass auf Werner, doch Kimmich ist erneut hellwach und klärt stark.

18. Minute: Im Gegenzug springt die erste Ecke für die Münchner raus, Alaba probiert es aus der Distanz, doch der Ball segelt weit vorbei.

17. Minute: Starkes Tackling von Kimmich!!! Und das in höchster Not und mit vollem Risikio gegen Poulsen!

13. Minute: Der VAR schaltet sich ein. Lewandowski zupfte nach dem Lattenknaller an Konaté, der Franzose ging zu Boden - doch die Entscheidung lautet: kein Elfer!

11. Minute: Neueeeeeeeeeeeeeeer!!!! Wahnsinn der Kerl!! Nach einer Ecke kommt Poulsen mit dem Kopf an den Ball und bringt ihn aufs Tor - doch Neuer reagiert überragend und befördert den Ball mit einem klasse Reflex an die Latte.

9. Minute: Sehr zerfahrene Anfangsphase! Beide Teams halten den Ball nie lange in ihren eigenen Reihen.

7. Minute: Übrigens sehr kritische Trikotauswahl! Beide spielen in rot-weiß, Bayern in roten Jerseys und weißen Hosen, bei RB ist es genau umgekehrt.

6. Minute: Und auch Neuer muss zum ersten Mal eingreifen! Einen Freistoß von Halstenberg pflückt der Bayern-Schlussmann sicher runter.

3. Minute: Der erste Torschuss! Und er gehört den Bayern bzw. Serge Gnabry! An der Strafraumkante lässt der Nationalspieler Halstenberg austeigen und versucht es flach aufs kurze Eck - doch der Ball geht zwei, drei Meter neben das Tor.

1. Minute: Der Ball rollt in Berlin!

19.58 Uhr: Auch die Platzwahl der beiden Kapitäne Orban und Neuer ist absolviert, es kann also losgehen!!

19.56 Uhr: Wie immer wird zunächst die deutsche Nationalhymne gespielt - die Spannung steigt!

19.54 Uhr: Endlich geht es los! Beide Teams angeführt vom Schiedsrichtergespann um Tobias Stieler betreten den Rasen in Berlin!

19.45 Uhr: Und die Bayern-Fans haben eine klare Meinung zu ihrem Trainer. Vor dem Anpfiff bereits laute "Niko Kovac" Gesänge aus der Bayern-Kurve.

19.37 Uhr: In rund 20 Minuten geht es los!! Die Stimmung ist bereits bestens in der Haupstadt - die Bayern-Fans sorgen für ordentlich Betrieb.

19.30 Uhr: Kovac geht als Titelverteidiger in das heutige Spiel. Letztes Jahr setzte er sich mit Eintracht Frankurt sensationell mit 3:1 gegen Bayern München durch. Aber auch heute wird es seiner Meinung nach emotional: "Jedes Finale, dass man spielt, will man auch gewinnen, da werden auch heute Emotionen in meiner Heimatstadt aufkommen".

19.26 Uhr: "Man bekommt von allen Seiten Kommentare, die muss man versuchen auszublenden und das habe ich, denk ich auch gut hinbekommen", äußerte sich Bayern-Trainer selbst zu dieser Thematik in der "ARD". Der Fokus richtet sich aber voll auf das heutige Spiel: "Wir haben hier eine Aufgabe und darauf konzentrieren wir uns. Alles andere ist heute nicht wichtig".

19.20 Uhr. Das anhaltende Thema derzeit in München - ist Niko Kovac auch nach dem Spiel noch Bayern-Trainer? Bundestrainer Joachim Löw hat dazu eine klare Meinung: "Ich denke er wird bleiben - er hat es auch verdient", sagt der Kroate in der "ARD".

19.17 Uhr: Es wird ernst! Es wird lauter im Berliner Olympiastadion. Die Bayern-Spieler kommen auf das Feld und starten ihr Aufwärmprogramm.

19.10 Uhr: Zum ersten Mal seit dem 4:1-Sieg in Düsseldorf am 29. Spieltag steht Manuel Neuer wieder im Kasten der Münchner. Und wird die Bayern natürlich wieder als Kapitän auf das Feld führen. "Er ist jemand der den Wettbewerb will und braucht", sagt Oliver Bierhoff über den deutschen Nationaltorwart in der "ARD".

19.02 Uhr: Während der FC Bayern den 19. Titel im DFB-Pokal anstrebt, steht RB Leipzig zum ersten Mal im Finale des DFB-Pokals und könnte den ersten großen Titel der Vereinshistorie gewinnen.

18.51 Uhr: Im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt kommt es somit nur zu zwei personellen Veränderungen: Javi Martinez und Manuel Neuer rutschen für Goretzka und Ulreich in die erste Elf.

18.46 Uhr: Und die Aufstellung ist da!! Für die drei scheidenden Bayern-Stars bleibt vorerst nur ein Platz auf der Bank.

18.35 Uhr: Aber nicht nur Robben steht heute zum letzten Mal im Kader des FC Bayern, auch Franck Ribéry und Rafinha verlassen den Rekordmeister nach der Saison.

18.28 Uhr: Heute läuft der Niederländer zum letzten Mal für den Rekordmeister in einem Pflichtspiel auf - vorausgesetzt er kommt zum Einsatz. Bald wissen wir auf alle Fälle, ob ihm die Chance von Beginn an gibt ...

18.22 Uhr: An den 25. Mai hat der FC Bayern eh ziemlich gute Erinnerungen - vorallem Arjen Robben. Heute vor sechs Jahren setzten sich die Münchner im deutschen Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund die Krone Europas auf. Dank Mr. Wembley - Arjen Robben. Wird der Niederländer heute erneut zum Held?

18.10 Uhr: Auch die Fans des Rekordmeisters dürfen bereits ins Stadion rein. Die Tore im Olympiastadion sind geöffnet.

18.02 Uhr: Und der Bayern-Mannschaftsbus macht sich soeben auf den Weg ins Berliner Olympiastadion. In rund zwei Stunden geht es looooooooooooos.

18.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum AZ-Liveticker! Der FC Bayern trifft im DFB-Pokal-Finale auf RB Leipzig - und wir sind live für Sie dabei.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Kovac will das Double

Am Samstagabend kann der FC Bayern das Double fix machen – mit einem Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig würde die Saison für Trainer Niko Kovac und seine Mannschaft wohl doch noch ein versöhnliches Ende nehmen.

Doch die Bayern müssen gewarnt sein: Die Sachsen haben die Bundesliga in dieser Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz beendet – am vorletzten Spieltag trennten sich beide Mannschaften in Leipzig mit 0:0.

Besonderes im Fokus steht wohl Leipzig-Stürmer Timo Werner. Der Nationalspieler wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Ärgert der 23-Jährige am Samstag etwa seinen möglichen künftigen Arbeitgeber?

Für Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha dürfte es definitiv ein besonderes Spiel werden: Das Altstar-Trio absolviert das letzte Pflichtspiel für den FC Bayern – danach ist Schluss.

FC Bayern im Finale ohne Leon Goretzka

Kovac stehen in Berlin fast alle Spieler zur Verfügung – lediglich Leon Goretzka fällt verletzungsbedingt aus. Der Mittelfeldspieler musste bereits im letzten Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (5:1) vorzeitig vom Platz, der 24-Jährige plagt sich mit Muskelbeschwerden herum.

Manuel Neuer ist nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder einsatzbereit – der Nationaltorhüter kehrt am Samstagzurück zwischen die Pfosten.

Das DFB-Pokal-Finale zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern – hier ab 20 Uhr im Liveticker.