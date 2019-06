Der Teufel trägt Prada, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Die 25 spektakulärsten Momente - Schwein gehabt oder Dumm gelaufen, Rankingshow

Papst Franziskus traut an Bord eines Flugzeugs erstmals ein Paar höchstpersönlich. Oder: In der Scheune eines Rentners wird zwischen viel Schrott ein alter Porsche entdeckt. Moderatorin Sonja Zietlow präsentiert mit "Die 25 spektakulärsten Momente - Schwein gehabt oder Dumm gelaufen" eine neue Folge ihrer kultigen Ranking-Show. 25 einzigartige Platzierungen in einer Show! Welche Geschichte belegt den ersten Platz?