Der "Tatort"-Mörder im Interview Daniel Donskoy als "Tatort"-Mörder: "Ein skurriles Gefühl"

Daniel Donskoy: Vor allem war es eine Herausforderung. Die Dreharbeiten haben direkt im Anschluss an "Sankt Maik" begonnen und so habe ich schon während dem Ende der Dreharbeiten angefangen, mich vorzubereiten. Bei einer so gebrochenen und komplexen Rolle war es umso wichtiger, solch eine ambitionierte, emphatische und fordernde Regisseurin wie Theresa von Eltz an unsere Seite zu haben. Es war ein skurriles Gefühl, in Andreas Kochs Haut zu schlüpfen, denn wir haben wirklich nicht viele Ähnlichkeiten. Umso mehr habe ich es genossen, ganz neue Facetten, Impulse und Emotionen zu erfahren.