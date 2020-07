Der Start einer Familie Dicker Klunker: Demi Lovato hat sich verlobt!

Lovato habe bereits bei ihrem ersten Treffen gewusst, dass sie Ehrich liebe. Noch nie sei sie - mit Ausnahme ihrer Eltern - von jemandem so bedingungslos geliebt worden. Sie fühle sich geehrt, ihren Verlobten heiraten zu dürfen. Lovato liebe ihn noch viel inniger, als sie in einem derartigen Kommentar jemals ausdrücken könne, sie sei geradezu ekstatisch, "eine Familie und ein Leben mit dir zu beginnen". Es könnte also vielleicht auch schon bald Nachwuchs ins Haus stehen. Zudem veröffentlichte Lovato ein Bild von einem dicken Klunker, ihrem Verlobungsring, an ihrem Ringfinger.