Der Starkoch im Interview Johann Lafer: "Ich habe sehr mit Tim Mälzer gelitten"

Sie betreiben derzeit eine Outdoor-Kochschule, in der Sie mit dem nötigen Sicherheitsabstand mit 14 Personen Kochkurse durchführen können. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen und wie muss man sich so einen Outdoor-Kochkurs vorstellen?

Lafer: Nun, in dieser Zeit musste auch ich kreativ werden - wenn all deine Geschäftsfelder plötzlich auf Eis liegen. In meiner bisherigen Kochschule dürfte ich nach Corona-Auflagen nur mit sechs Gästen kochen, das rechnet sich einfach nicht. Dann kam ich auf die Idee einer Outdoor-Kochschule, zumal ich dafür das Grundstück in Guldental hatte. Also haben wir eine Küchenzeile aufgestellt und mit großzügigem Platz und Abstand eine gemütliche Lounge unter Schirmen kreiert - hier darf ich mit 14 Gästen loslegen. Und eins muss ich sagen, das Kochen und gemeinsame Genießen unter freiem Himmel macht doch am meisten Spaß.