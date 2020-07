Der Starkoch im Interview Gibt es ein TV-Comeback für Johann Lafer und Horst Lichter?

Johann Lafer (62, "Essen gegen Arthrose") begeistert seit Jahrzehnten das Fernsehpublikum. Kehrt er bald mit einer neuen TV-Show zurück? "Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Formaten, es wird aber immer schwieriger, die Fans übers Fernsehen zu erreichen", erklärt der Starkoch im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Und langes Ausprobieren kann sich heutzutage kein Sender mehr leisten. Von daher sind Neuanfänge im TV schwierig, aber niemals ausgeschlossen", fügt der 62-Jährige hinzu, der in der Corona-Krise "kreativ" wurde, wie er sagt, und eine Outdoor-Kochschule auf seinem Grundstück in Guldental verwirklichte.