Der Star-Designer nimmt Abschied Guido Maria Kretschmer: "Karl Lagerfeld bleibt einer der Größten"

"Karl Lagerfeld war, ist und bleibt einer der Größten - der Gott der Mode", führt der Star-Designer weiter aus. "Als ich soeben von seinem Tod erfahren habe, habe ich die besonderen Momente, die ich mit ihm erleben durfte, Revue passieren lassen. Ich erinnere mich an tolle Begegnungen mit ihm. Wir haben wunderbare Abende miteinander erlebt, die mir immer in Erinnerung bleiben werden. Es war und ist eine große Ehre für mich, Karl Lagerfeld kennengelernt zu haben. Ich mochte ihn sehr und bin dankbar dafür, dass es ihn gegeben hat und auch dankbar für alles, was er zu mir gesagt hat. Er wird fehlen."