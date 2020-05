Der Star aus "Es" "Clark": Bill Skarsgård wird vom Horrorclown zum Geiselnehmer

Bill Skarsgård (29), dieser Name weckt entweder Assoziationen zu seiner berühmten schwedischen Schauspieler-Familie oder stellt dank seiner eindringlichen Darbietung von Horrorclown Pennywise in "Es" die Nackenhaare auf. Und bald schon wird der jüngste der Skarsgård-Brüder auch als Seriendarsteller auf Netflix durchstarten, wie die US-Seite "Variety" berichtet. Demnach wurde der 29-Jährige dazu auserkoren, in der Eigenproduktion "Clark" des Streaminganbieters den berühmt-berüchtigten schwedischen Verbrecher Clark Olofsson zu verkörpern.