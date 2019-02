Der Staatsanwalt, SOKO Leipzig, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Sauberer Tod

Ein heimtückischer Chlorgas-Mord an einem Gebäudereiniger ruft Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) auf den Plan. Bei der Durchsuchung der Opfer-Wohnung wird Kommissar Schubert angegriffen. Was hatte der Angreifer Reimund Bär in der Wohnung des Toten zu suchen? Die Ermittlungen ergeben, dass sich der Gebäudereiniger Lars Brinkmann (Dominik Klingberg) mit einer eigenen Firma selbständig machen wollte. Dabei schreckte er vor nichts zurück. Und hatte viele Feinde.