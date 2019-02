Der Staatsanwalt, Father Brown, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Father Brown: Die Engel der Barmherzigkeit

Eine Freundin von Mrs McCarthy (Sorcha Cusack) stirbt im Krankenhaus. Father Brown (Mark Williams) glaubt an Mord und fühlt sich in seinem Verdacht bestätigt, als auch ihr einziger Erbe tot aufgefunden wird. Brown geht davon aus, dass in der Klinik jemand Sterbehilfe bei todkranken Menschen - gegen ihren Willen - leistet. Kurze Zeit später wird eine weitere Leiche gefunden.