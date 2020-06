Der "Spider-Man"-Star wird 45 Was macht eigentlich Tobey Maguire?

Kehrt Tobey Maguire bald ins Kino zurück?

Aus beruflicher Sicht liegen seine letzten größeren Erfolge bereits einige Jahre zurück. Seit den drei "Spider-Man"-Filmen (2002, 2004, 2007) übernahm er nur vereinzelte Rollen. Mit dem Drama "Brothers - Zwei Brüder. Eine Liebe" (2009) staubte er 2010 seine bisher einzige Golden-Globe-Nominierung ab. In der Literaturverfilmung "Der große Gatsby" (2012) von Regisseur Baz Luhrmann (57) spielte Maguire neben Leonardo DiCaprio den Schriftsteller und Erzähler der Handlung, Nick Carraway. Es folgten Auftritte im Film "Labor Day" (2013), der TV-Serie "The Spoils of Babylon" (2014) und dem Drama "Bauernopfer - Spiel der Könige" (2014).

Seinen Hauptfokus scheint Maguire mittlerweile hinter die Kamera verlagert zu haben. 2016 produzierte er beispielsweise "Die 5. Welle" mit Chloë Grace Moretz (23) in der Hauptrolle. Auch beim Amazon-Film "Brittany Runs A Marathon" (2019) produzierte er mit. Weitere Projekte als Produzent sind laut "IMDb" in der Pipeline, etwa der Film "Babylon". In dem für 2021 in den USA angekündigten Streifen von Regisseur Damien Chazelle (35, "La La Land") könnte Tobey Maguire zum ersten Mal seit Langem auch wieder vor der Kamera zu sehen sein - neben Brad Pitt (56) und Emma Stone (31). Zumindest brodelt eine entsprechende Meldung in Hollywoods Gerüchteküche.