Der Serienstar im Interview "Unter uns"-Jubiläum für Milos Vukovic: Wie geht es mit Paco weiter?

Käme eine weitere Auszeit oder gar ein Ausstieg für Sie in Frage?

Vukovic: Also ein Serien-Aus stelle ich mir gerade absolut gar nicht vor. Ich bin aktuell sehr glücklich in der Situation. So wie es jetzt ist, ist es super und ich hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Natürlich möchte ich noch gerne dableiben, das entscheidet man aber, wenn es dann so weit ist. Da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr über die nächsten Jahre nachdenken. Meinetwegen kann es aber einfach genau so weitergehen.