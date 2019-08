Der Sender meldet sich zu Wort Nach Tod von Ingo Kantorek: Wie geht "Köln 50667" ohne ihn weiter?

Der Grund: Schauspieler Richard Heinze sollte in seiner Rolle des Tom Diesler darin ursprünglich in einen Autounfall verwickelt sein. "Dies ist ein unglücklicher und trauriger Zufall. Wir haben entschieden, diese Szene aus Gründen der Sensibilität und des Respekts gegenüber den Verstorbenen nicht zu zeigen", so der Sender weiter. Auch die Folge am Dienstag werde demnach nicht in Original-Fassung gezeigt.