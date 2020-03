Der schwere Weg zum Oscar Matthew McConaughey wollte nicht mehr der "Typ ohne Shirt" sein

Der Erfolg gibt ihm inzwischen Recht

In dieser Zeit habe er sich nicht neu erfunden, sondern sich frei gemacht von all den Dingen, für die er stand: "Diese Anonymität, fern von allem, nicht mehr der Typ ohne Shirt am Strand in einer Rom-Com (...) - plötzlich kamen all die Dinge zu mir, die ich schon immer machen wollte", so der 50-Jährige.