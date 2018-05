München - Am 24. und 27. Mai kämpfen die Löwen in der Relegation gegen den FC Saarbrücken um den Aufstieg in die 3. Liga und damit die Rückkehr in den Profifußball. Logisch, dass da jeder echte Löwen-Fan dabei sein will. Umso schwerer ist es eines der begehrten Tickets zu ergattern. Der Vorverkauf auf dem Trainingsgelände am vergangenen Mittwoch startete um 10 Uhr, aber schon lange davor bildete sich eine Schlange, die bis weit auf den Parkplatz reichte. Mit dem Ergebnis, dass nach weniger als zwei Stunden alle Tickets weg waren.