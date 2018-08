Der Schmerz stirbt nie Jamie Dornan kam nie über den Tod seiner Mutter hinweg

Zwanzig Jahre ist es schon her, dass die Mutter von Jamie Dornan (36, "Fifty Shades of Grey") einem schweren Krebsleiden erlegen ist. Der mittlerweile so erfolgreiche Schauspieler war damals gerade einmal 16 Jahre alt. Doch bis heute kommt er über ihren Tod nicht hinweg, wie er nun der britischen "BBC" offenbart hat. Kein anderes Ereignis in seinem Leben habe einen ähnlich starken Einfluss auf ihn gehabt.