Der Scheidungsgrund steht fest Boris und Lilly Becker: Eiseskälte vor Gericht

Die Scheidung zwischen Boris Becker (51) und seiner Frau Lilly Becker (42) läuft auf Hochtouren. Jetzt kam es am Montag in London zu einem Termin vor dem Familiengericht, auf dem beide erschienen. Nach übereinstimmenden Medienberichten würdigten sich die Noch-Eheleute dabei keines Blickes. Dennoch machten die beiden einen Schritt in eine womöglich versöhnlichere Zukunft. Sie einigten sich auf den Scheidungsgrund.