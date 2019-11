Der Schauspieler zog 1990 nach Berlin Oliver Mommsen: "Ich habe den Mauerfall gefeiert"

Woran erinnert er sich am besten?

Der Hackescher Markt sei damals noch "der traurigste Ort" gewesen, den man sich nur habe vorstellen können. "Für mich sah Ost-Berlin aber ohnehin so aus, als ob alles in Kürze zusammenbrechen und in Schutt und Asche liegen würde", so Mommsen. Mittlerweile sei Mitte das Herausgeputzteste, was man in Berlin nur finden könne. "Wenn du wissen willst, was modetechnisch angesagt ist, musst du dahinfahren", erzählt der Vater zweier Kinder.