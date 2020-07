Über konkrete Projekte nach seiner Serienzeit ist bisher noch nichts bekannt. Namhafte Rollen vor seiner Zeit als TV-Arzt hatte Chambers etwa in "Wedding Planner - verliebt, verlobt, verplant" (2001). Darin machte er Jennifer Lopez (50) einen Heiratsantrag. In "The Musketeer - Der junge D'Artagnan" (2001) spielte er D'Artagnan. In dem Film waren auch Catherine Deneuve (76) und Mena Suvari (41) zu sehen. In welches Genre es ihn wohl verschlägt?