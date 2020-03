Der Schauspieler über den Tod Samuel Finzi verlor seine erste Frau innerhalb 20 Stunden

Die Liebe ging viel zu früh

14 Jahre waren Finzi und seine Dimitra verheiratet. Dann habe sich die Frau des Schauspielers "charakterlich verändert". Die Diagnose: Hirntumor. Dimitra ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben - 20 Stunden nach dem Erhalt der Diagnose, erzählt Finzi. Ein Grab gibt es nicht. "Für mich ist der Friedhof der letzte Ort, an dem ich über einen geliebten Menschen nachdenke", so der Schauspieler. Er halte sich lieber "an ein Bild oder eine Erinnerung". Die Asche seiner verstorbenen Frau habe er im Meer verstreut.