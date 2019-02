Der Schauspieler klärt auf Hat Miley Cyrus den Nachnamen von Liam Hemsworth angenommen?

Es war eine der großen Promi-Meldungen des Jahres 2018: Miley Cyrus (26, "Younger Now") und Liam Hemsworth (29, "Mit Dir an meiner Seite") haben Ende Dezember tatsächlich geheiratet. Jetzt beantwortete der Schauspieler in der Morgen-Talkshow "Live! With Kelly and Michael" ein paar private Fragen. So offenbarte Hemsworth unter anderem, dass Miley tatsächlich offiziell seinen Nachnamen angenommen habe - sie im Showgeschäft aber weiterhin als Miley Cyrus auftreten werde.