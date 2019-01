Der Schauspieler im Interview Steigt Milo Ventimiglia bei "This Is Us" aus?

Schauspieler Milo Ventimiglia (41) ist ab dem 17. Januar wieder im Kino zu sehen. In "Manhattan Queen" kommt er niemand Geringerem als Jennifer Lopez (49) näher. Sein tägliches Brot verdient er allerdings als Serien-Star. In der Kultserie "Gilmore Girls" verkörperte er den rebellischen Jess. Aktuell spielt er sich als Familienvater Jack in "This Is Us - Das ist Leben" in die Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt er, was ihm der Hype um die Serie bedeutet und ob das Ende schon feststeht.