Der Schauspieler im Interview Nie wieder "Stromberg"? Das sagt Christoph Maria Herbst

Den Schauspieler Christoph Maria Herbst (52) lieben viele seiner Fans vor allem wegen einer Rolle: Bernd Stromberg. Der fiese Chef kam bei den Zuschauern gut an. Serien-Revivals sind derzeit bekanntlich keine Seltenheit. "Pastewka" wurde zum Beispiel bei Amazon wiederbelebt. Auch eine Option für "Stromberg"? "Das ist kein Thema bislang", sagt Christoph Maria Herbst im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Wir haben von 'Stromberg' fünf Staffeln für ProSieben gedreht und uns da sehr wohl gefühlt. Dann kam am Ende ein Kinofilm dazu, der überdurchschnittlich erfolgreich lief. Was sollte danach noch kommen?"